மாவட்ட செய்திகள்

நெரிஞ்சிப்பேட்டை கதவணை பகுதியில் மீன் பிடித்த, மீனவரை 3 மணி நேரம் அரை நிர்வாணமாக நிற்க வைத்த மின் ஊழியர்கள் + "||" + 3 hours to fishermen Half naked and made to stand Electrical workers

நெரிஞ்சிப்பேட்டை கதவணை பகுதியில் மீன் பிடித்த, மீனவரை 3 மணி நேரம் அரை நிர்வாணமாக நிற்க வைத்த மின் ஊழியர்கள்