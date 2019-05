மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி, திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற தேர்தல்: சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக 14 மேஜைகள் அமைத்து வாக்கு எண்ணிக்கை - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Arani, Thiruvannamalai Parliamentary Elections: Counting and Setting up 14 Tables by Assembly Constituency - Collector information

ஆரணி, திருவண்ணாமலை நாடாளுமன்ற தேர்தல்: சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக 14 மேஜைகள் அமைத்து வாக்கு எண்ணிக்கை - கலெக்டர் தகவல்