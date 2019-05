மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி அருகேஊராட்சி செயலாளர், பராமரிப்பாளர் பணியிடை நீக்கம்குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் சாலை மறியல் எதிரொலி + "||" + Near Arani Panchayat Secretary, Removal of Career Staff Echoing public road traffic to drinking water

ஆரணி அருகேஊராட்சி செயலாளர், பராமரிப்பாளர் பணியிடை நீக்கம்குடிநீர் கேட்டு பொதுமக்கள் சாலை மறியல் எதிரொலி