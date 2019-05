மாவட்ட செய்திகள்

அரியமங்கலத்தில் குப்பை லாரி மீது மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; 2 வாலிபர்கள் பலி + "||" + Motorcycle clash on the garbage truck in the aromas; 2 young people killed

அரியமங்கலத்தில் குப்பை லாரி மீது மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; 2 வாலிபர்கள் பலி