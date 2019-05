மாவட்ட செய்திகள்

பழனி அருகே, செடிகள் ஆக்கிரமிப்பால் மாசடையும் சண்முகநதி - தூர்வார பக்தர்கள் கோரிக்கை + "||" + Near Palani, Plants are polluted with aggression Shanmuganathi

பழனி அருகே, செடிகள் ஆக்கிரமிப்பால் மாசடையும் சண்முகநதி - தூர்வார பக்தர்கள் கோரிக்கை