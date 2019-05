மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை முடியும் வரை விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் - முகவர்களுக்கு திருமாவளவன் அறிவுரை + "||" + Until the vote count is possible Be aware - The advice of Thirumavalavan for agents

வாக்கு எண்ணிக்கை முடியும் வரை விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் - முகவர்களுக்கு திருமாவளவன் அறிவுரை