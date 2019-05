மாவட்ட செய்திகள்

வடகாடு மலைப்பகுதியில் மழை இல்லாததால், குறைந்து வரும் பரப்பலாறு அணை நீர்மட்டம் - குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் + "||" + Vatakatu lack of rain in the mountainous region, Decreased water supply

வடகாடு மலைப்பகுதியில் மழை இல்லாததால், குறைந்து வரும் பரப்பலாறு அணை நீர்மட்டம் - குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்