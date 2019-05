மாவட்ட செய்திகள்

கண்டமனூர் அருகே, பால் விற்ற ரூ.5 லட்சத்தை உரிமையாளரிடம் கொடுக்காமல் மோசடி - தொழிலாளிக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near kantamanur, Rs.5 lakhs sold to the owner of the milk Without fraud

கண்டமனூர் அருகே, பால் விற்ற ரூ.5 லட்சத்தை உரிமையாளரிடம் கொடுக்காமல் மோசடி - தொழிலாளிக்கு வலைவீச்சு