மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டியில் இருந்து, கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் சென்னை திரும்பினார் + "||" + From the ooty, Governor Panwarilal Puroit returned to Chennai

