மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்தியதாக பிடிபட்ட வாலிபரை விடுவிக்க கோரி, போலீஸ் நிலையத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை - விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு + "||" + Caught in the sand Demanding the release of young men, Police station Public Siege

மணல் கடத்தியதாக பிடிபட்ட வாலிபரை விடுவிக்க கோரி, போலீஸ் நிலையத்தை பொதுமக்கள் முற்றுகை - விருத்தாசலம் அருகே பரபரப்பு