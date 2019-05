மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்வேளூரில் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க குளங்களை தூர்வார வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The public demand to drain ponds to solve the problem of drinking water in Kilaveloor

கீழ்வேளூரில் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க குளங்களை தூர்வார வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை