மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தின் ‘சீல்’ உடைக்கப்பட்டு இருந்ததால் பா.ம.க. முகவர்கள் வெளிநடப்பு - அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை + "||" + The voting machine 'Seal' had broken down PMK. Agents walkout

வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தின் ‘சீல்’ உடைக்கப்பட்டு இருந்ததால் பா.ம.க. முகவர்கள் வெளிநடப்பு - அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை