மாவட்ட செய்திகள்

சிவகங்கை தொகுதியில், எச்.ராஜாவை விட கார்த்தி சிதம்பரம் 3 லட்சம் வாக்குகள் அதிகம் பெற்றார் + "||" + More than H. Raja Karthi Chidambaram 3 lakh votes Got too much

சிவகங்கை தொகுதியில், எச்.ராஜாவை விட கார்த்தி சிதம்பரம் 3 லட்சம் வாக்குகள் அதிகம் பெற்றார்