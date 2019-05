மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் திறக்கப்படாத 27 மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் + "||" + 27 electronic voting machines that are not opened in the Trichy parliamentary constituency

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் திறக்கப்படாத 27 மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள்