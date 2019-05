மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 2½ லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் எச்.வசந்தகுமார் அமோக வெற்றி + "||" + In the Kanyakumari parliamentary constituency, V. Vasanthakumar won the votes by 2½ lakh votes

