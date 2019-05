மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி தொகுதியில் அ.ம.மு.க.வை முந்திய நாம் தமிழர் கட்சி 3-வது இடத்தை பிடித்தது + "||" + We are the third party in the Kanyakumari constituency before the UPA

கன்னியாகுமரி தொகுதியில் அ.ம.மு.க.வை முந்திய நாம் தமிழர் கட்சி 3-வது இடத்தை பிடித்தது