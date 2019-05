மாவட்ட செய்திகள்

38-வது நினைவு தினம் அனுசரிப்பு:திருச்செந்தூரில் சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + 38th Memorial Day Adjustment: The statue of the CB Aadhana in Tiruchendur Wearing garland evening

38-வது நினைவு தினம் அனுசரிப்பு:திருச்செந்தூரில் சி.பா.ஆதித்தனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை