மாவட்ட செய்திகள்

கைத்தறி நெசவு மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட திருக்குறள்உலக தமிழ் மாநாட்டில் இடம் பெறுமா? + "||" + Tailor made using handloom weaving Will the World Tamil Conference

கைத்தறி நெசவு மூலம் வடிவமைக்கப்பட்ட திருக்குறள்உலக தமிழ் மாநாட்டில் இடம் பெறுமா?