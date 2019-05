மாவட்ட செய்திகள்

3¼ லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி காங்கிரஸ் கட்சி வசம் வந்த சிவகங்கை தொகுதி + "||" + 3 lakh votes won by difference Sivagangai constituency in the Congress Party

3¼ லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி காங்கிரஸ் கட்சி வசம் வந்த சிவகங்கை தொகுதி