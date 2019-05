மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ்-ஜனதா தளம் (எஸ்) கூட்டணி படுதோல்விக்கு காரணம் என்ன? + "||" + What is the reason for Congress-Janata Dal (S) coalition's defeat in Karnataka?

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ்-ஜனதா தளம் (எஸ்) கூட்டணி படுதோல்விக்கு காரணம் என்ன?