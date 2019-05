மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில், அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திண்டுக்கல் வேலுச்சாமியும், குறைந்த ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் திருமாவளவனும் வென்றனர்