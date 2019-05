மாவட்ட செய்திகள்

குஜிலியம்பாறை, ராமகிரி ரேஷன் கடைகளில், ரூ.3 லட்சம் கையாடல் செய்த விற்பனையாளர் கைது + "||" + Kujiliyamparai,Ramagiri ration stores, Rs.3 lakh was arrested by the seller arrested

குஜிலியம்பாறை, ராமகிரி ரேஷன் கடைகளில், ரூ.3 லட்சம் கையாடல் செய்த விற்பனையாளர் கைது