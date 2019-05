மாவட்ட செய்திகள்

மேல்மலையனூர் அருகே, கழுத்தை நெரித்து விவசாயி கொலை - நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டதால் மனைவி வெறிச்செயல் + "||" + Near melmalaiyanur, Strangle the neck Kill the farmer

மேல்மலையனூர் அருகே, கழுத்தை நெரித்து விவசாயி கொலை - நடத்தையில் சந்தேகப்பட்டதால் மனைவி வெறிச்செயல்