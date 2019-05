மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் இடி–மின்னலுடன் மழை அதிகபட்சமாக மாம்பழத்துறையாறில் 65 மி.மீ. பதிவு + "||" + The wet-light rainfall in Kumari district is 65 mm in the maximum number of mangoes. Registration

