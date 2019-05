மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க.கூட்டணி கட்சிகளின் எம்.பி.க்களால் எந்த திட்டத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேட்டி + "||" + By MPs of DMK party No plan can be fulfilled Minister KP Anbazhagan interviewed

தி.மு.க.கூட்டணி கட்சிகளின் எம்.பி.க்களால் எந்த திட்டத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் பேட்டி