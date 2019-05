மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் நிதிஉதவி பெற்று தருவதாக ரூ.1.90 லட்சம் மோசடி பெண் கைது + "||" + In the Prime Minister's house building plan Rs.1.90 lakh fraud was given for financial assistance The girl was arrested

பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் நிதிஉதவி பெற்று தருவதாக ரூ.1.90 லட்சம் மோசடி பெண் கைது