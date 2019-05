மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர்சிவந்தி அகாடமியில் ரெயில்வே தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள்அடுத்த மாதம் 20-ந்தேதி தொடங்குகிறது + "||" + Tiruchendur Training courses for Railway Examination at Shivanthi Academy The next month starts on 20th

திருச்செந்தூர்சிவந்தி அகாடமியில் ரெயில்வே தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள்அடுத்த மாதம் 20-ந்தேதி தொடங்குகிறது