மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.68 கோடியில் கட்டப்பட்ட நெல் சேமிப்பு கிடங்கு செயல்பாட்டுக்கு வருமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the Paddy Savings Warehouse be constructed at Rs. Farmers expectation

ரூ.68 கோடியில் கட்டப்பட்ட நெல் சேமிப்பு கிடங்கு செயல்பாட்டுக்கு வருமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு