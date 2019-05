மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 2 டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்; அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + 2 tons of plastic materials confiscated in Tirupur district The action of the authorities

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 2 டன் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல்; அதிகாரிகள் நடவடிக்கை