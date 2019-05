மாவட்ட செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + The public struggle to force the Hydrocarbon project to be canceled

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் போராட்டம்