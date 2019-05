மாவட்ட செய்திகள்

நாதன்கோவில் ஜெகநாதபெருமாள் கோவிலில் வைகாசி விசாக தேரோட்டம் திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் + "||" + Jeganadaperumal temple in Nathankot The vast surveillance of the pilgrims was captured by the devotees

