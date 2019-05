மாவட்ட செய்திகள்

பொது பாதையை அடைப்பதாக கூறி வேளாண்மை விரிவாக்க மைய கட்டிட பணி தடுத்து நிறுத்தம் + "||" + Stopping the work of the Center for Agricultural Extension by claiming to block the public road

பொது பாதையை அடைப்பதாக கூறி வேளாண்மை விரிவாக்க மைய கட்டிட பணி தடுத்து நிறுத்தம்