மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே தோட்டத்தில் பதுங்கி இருந்த புலி தானாக வனப்பகுதிக்குள் சென்றது + "||" + Tiger who was in the garden sunk Went into the forest

தாளவாடி அருகே தோட்டத்தில் பதுங்கி இருந்த புலி தானாக வனப்பகுதிக்குள் சென்றது