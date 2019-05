மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு, புதுவை மாநிலத்தில் மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை கொண்டு வந்தால் தடுத்து நிறுத்துவோம் முதல்–அமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம் + "||" + Central government, In the state of Puducherry If we bring plans against people, we will stop Narayanasamy voices

மத்திய அரசு, புதுவை மாநிலத்தில் மக்களுக்கு எதிரான திட்டங்களை கொண்டு வந்தால் தடுத்து நிறுத்துவோம் முதல்–அமைச்சர் நாராயணசாமி ஆவேசம்