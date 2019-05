மாவட்ட செய்திகள்

அறுந்து கிடந்த உயர் மின்அழுத்த கம்பியில் மிதித்தனர்:மின்சாரம் தாக்கி தந்தை-மகன் சாவு + "||" + They were tied to the hammered high power line: Electricity attack and father-son death

அறுந்து கிடந்த உயர் மின்அழுத்த கம்பியில் மிதித்தனர்:மின்சாரம் தாக்கி தந்தை-மகன் சாவு