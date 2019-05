மாவட்ட செய்திகள்

ஏலச்சீட்டு நடத்தி பல லட்சம் ரூபாய் மோசடி - நடவடிக்கை கோரி போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் + "||" + A lot of rupees are fraudulent by conducting auction - The victims complained to the police commissioner's office demanding action

ஏலச்சீட்டு நடத்தி பல லட்சம் ரூபாய் மோசடி - நடவடிக்கை கோரி போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார்