மாவட்ட செய்திகள்

காங்கேயம் அருகே நிலத்தடிநீரை விற்பனை செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை - கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு + "||" + Action on groundwater dealers near Kangayam - Public petition to the Collector

காங்கேயம் அருகே நிலத்தடிநீரை விற்பனை செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை - கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு