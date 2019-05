மாவட்ட செய்திகள்

மயிலாடுதுறையில் தீ விபத்து: 7 வீடுகள் - ஓட்டல் எரிந்து நாசம் ரூ.10 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + Mayiladuthurai fire accident: 7 houses - burnt and burnt down to waste 10 lakhs

மயிலாடுதுறையில் தீ விபத்து: 7 வீடுகள் - ஓட்டல் எரிந்து நாசம் ரூ.10 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம்