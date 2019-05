மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூரில் 210 சித்தர்களின் மகாவேள்வி மழை பெய்ய வேண்டி நடந்தது + "||" + In Perambalur there was a rainfall of 210 Siddhas

பெரம்பலூரில் 210 சித்தர்களின் மகாவேள்வி மழை பெய்ய வேண்டி நடந்தது