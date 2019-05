மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் இந்த ஆண்டு மருத்துவ படிப்புக்கு 150 மாணவர்களை சேர்க்க அனுமதி அமைச்சர் தகவல் + "||" + The minister said that he would add 150 students to this year's medical course at State Medical College

