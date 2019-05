மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் அருகே எரித்து கொல்லப்பட்ட வேன் டிரைவர் உடலை வாங்க மறுத்து எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியினர் போராட்டம் + "||" + The Van Driver, who was burnt alive near Tiruvarpura, refused to buy the body. Party Struggle

திருவெறும்பூர் அருகே எரித்து கொல்லப்பட்ட வேன் டிரைவர் உடலை வாங்க மறுத்து எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியினர் போராட்டம்