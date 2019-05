மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை தடிகொண்ட அய்யனார் கோவில் திடலில் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் முட்டி 7 பேர் காயம் + "||" + 7 people were injured in the Jallikattu bulls at the Ayyanar temple in Pudukottai

புதுக்கோட்டை தடிகொண்ட அய்யனார் கோவில் திடலில் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் முட்டி 7 பேர் காயம்