மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரியில் எந்தெந்த சாலைகளில் எவ்வளவு வேகத்தில் செல்வது?போக்குவரத்து போலீசார் அறிவிப்பு + "||" + How fast can the Puducherry go to the roads? Traffic police notice

புதுச்சேரியில் எந்தெந்த சாலைகளில் எவ்வளவு வேகத்தில் செல்வது?போக்குவரத்து போலீசார் அறிவிப்பு