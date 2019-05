மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி இந்த ஆண்டே 300 பேருக்கு இலவச உயர்கல்வி + "||" + Perambalur parliamentary constituency has promised to free 300 people this year

