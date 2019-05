மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியூரில் அம்பேத்கர் சிலையை சேதப்படுத்தியவர்களை கைது செய்யக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + The villagers storm the road to arrest those who damaged the Ambedkar statue in Atriyar

அத்தியூரில் அம்பேத்கர் சிலையை சேதப்படுத்தியவர்களை கைது செய்யக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல்