மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் அருகே சாலையில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Larry was hit by road near Tiruvarur and 2 hours of traffic accident

திருவெறும்பூர் அருகே சாலையில் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு