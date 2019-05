மாவட்ட செய்திகள்

மானியத்துடன் கடன் வாங்கி தருவதாக லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மோசடிதனியார் நிறுவனம் மீது புகார் + "||" + Millions of rupees are fraudulent to borrow money with subsidy Complain about private company

மானியத்துடன் கடன் வாங்கி தருவதாக லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மோசடிதனியார் நிறுவனம் மீது புகார்