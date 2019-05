மாவட்ட செய்திகள்

திட்டக்குடி அருகே பரபரப்பு, குடிநீர் கேட்டு சுடுகாட்டில் கிராம மக்கள் தர்ணா + "||" + Near Thittakudi Furore, Drinking water Crematorium The villagers are dharna

திட்டக்குடி அருகே பரபரப்பு, குடிநீர் கேட்டு சுடுகாட்டில் கிராம மக்கள் தர்ணா