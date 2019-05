மாவட்ட செய்திகள்

நீர்மட்டம் 46.85 அடியாக குறைந்தது, குட்டைபோல் காட்சி அளிக்கும் மேட்டூர் அணை + "||" + The water level has fallen to 46.85 feet Shortcut view Mettur dam to supply

நீர்மட்டம் 46.85 அடியாக குறைந்தது, குட்டைபோல் காட்சி அளிக்கும் மேட்டூர் அணை