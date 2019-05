மாவட்ட செய்திகள்

ஆதியூர் கிராமத்தில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு போராட்டம் நடத்த பொதுமக்கள் முடிவு + "||" + A severe drinking water shortage in Aadiur village, The public decision to hold the fight

ஆதியூர் கிராமத்தில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு போராட்டம் நடத்த பொதுமக்கள் முடிவு